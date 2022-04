"No nos dejaremos arrastrar al uribismo sin dar pelea": Daniel Carvalho sobre encuentro Íngrid-Uribe

El representante electo Daniel Carvalho, elegido por el partido Verde Oxígeno, aseguró que no está de acuerdo con el acercamiento de Íngrid Betancourt al Centro Democrático y cuestionó la forma en que la candidata presidencial toma decisiones. De acuerdo con Carvalho, la aspirante a la Casa de Nariño debe tener en cuenta que la colectividad no es suya y que está inmersa en un sistema democrático.

"Para mí esto es una sorpresa, no me lo esperaba. Yo no me pienso ir de un partido en el que acabo de ganar una curul y como tal tengo derecho a un cargo directivo. Insisto, tenemos que hacer las cosas según los estatutos y la primera orden que nos dio la Corte es renovar esos estatutos, vamos a apelar a los mecanismos democráticos internos. Ahora bien, yo no estoy en desacuerdo con que la doctora íngrid se tome un café con alguien, el problema es que se hable de una alianza electoral y no estoy dispuesto a apoyar al Centro Democrático en esta elección", afirmó.

"Vamos a dar la pelea democráticamente y con todo el respeto que siempre hemos guardado a la doctora Íngrid Betancourt, pero no vamos simplemente a dejarnos arrastrar al uribismo sin dar la pelea", agregó.

El congresista electo aseguró que los cuestionamientos hacia Íngrid Betancourt tienen que ver con la forma en que se están tomando las decisiones al interior de la colectividad.

"Hemos dejado claro en nuestro comunicado y en nuestra vida pública que nosotros no somos partidarios ni de este acercamiento electoral de Íngrid con el Centro Democrático ni en general con las tesis y la visión de país que propone ese partido. Por lo tanto, rechazamos este acercamiento, no estamos dispuestos a seguir a la doctora Íngrid en esto y además cuestionamos la forma en que ella está tomando las decisiones. Si bien ella fue muy generosa al abrirnos las puertas para participar en las elecciones, una vez entramos al partido somos parte de él y esperamos que las decisiones se tomen de manera democrática", añadió Carvalho.

"íngrid Betancourt debe entender que el partido Vede Oxígeno no es ella . Estamos pidiendo que se convoque a los órganos democráticos para hacer una actualización de los estatutos. No estamos de acuerdo con que ella tome decisiones, al ser un partido nosotros tenemos, además como congresistas electos, el doctor Humberto de la Calle y yo debemos tener voz y voto", complementó.

El anuncio de una reunión entre Betancourt y Álvaro Uribe desató una oleada de reacciones en la política colombiana. Según la candidata presidencial, atiende a la invitación del expresidente por "la gratitud que le tengo por la Operación Jaque que permitió mi liberación y la de 14 secuestrados más”.

Íngrid Betancourt dijo, además, que le resulta “curioso ver cómo personas, que nacieron de las entrañas del uribismo, ahora se rajan las vestiduras juzgando como impropio hablar con quien tomó la decisión de mi liberación”.