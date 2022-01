"Creo que fue una decisión errónea": Sergio Fajardo sobre salida de Íngrid Betancourt

Luego del revuelo que se originó por la renuncia de Íngrid Betancourt y la de su partido, el Verde Oxígeno, a la Coalición Centro Esperanza, debido a las diferencias que sostuvo con Alejandro Gaviria por los apoyos de Germán Varón Cotrino y Miguel Ángel Pinto, los precandidatos Sergio Fajardo y Carlos Amaya quedaron sin aval. Sin embargo, este inconveniente ya fue solucionado.

Sobre la salida de la Coalición Centro Esperanza de Íngrid Betancourt, el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo expresó que se trató de un error y que se encontraba en desacuerdo por su salida.

“Yo estuve en desacuerdo con ella, he conversado en múltiples oportunidades. Nosotros discutimos muchas cosas. Entiendo lo que ella dice, pero creo que fue una decisión errónea. En el espacio de la coalición teníamos las condiciones para discutir muchas cosas que teníamos que tramitar entre nosotros y no fue así. Eso pone en vilo la campaña de Humberto de la Calle, que es una persona que ha hecho un esfuerzo extraordinario y nosotros llevábamos dos años en eso”, expresó Sergio Fajardo.

El candidato de la ASI, quien tiene el aval de este partido, reconoció que la salida de Betancourt generó algunos daños en la Coalición Centro Esperanza y que se están reparando.

“Reconocer esos daños y demostrar que somos capaces de avanzar. Tenemos la condición para liderar al país y eso es lo que quiero demostrar en Colombia. Tener mucho juicio y ponderación en las cosas, respetar a las personas en estos tiempos cuando es fácil salir a agredir”, añadió Fajardo.

El candidato Carlos Amaya también expresó que lamenta la salida de Íngrid Betancourt de la Coalición de la Esperanza.

“He dicho y lo he repartido muchas veces. Tenemos que pasar la página de esta discusión mecánica que no le resuelve los problemas a Colombia. Por Íngrid tengo todo el aprecio, lamento mucho que se haya ido. La entiendo en parte y espero que esto no se vuelva a presentar en la coalición, que Alejandro respete el documento de criterios que suscribió”, manifestó Carlos Amaya.

Aseguraron que en los próximos días realizaran un recorrido todos los candidatos de la Coalición Centro Esperanza por todo el país con el fin de presentar sus propuestas de cara a la Presidencia.

