“A la Coalición Centro Esperanza la fracturó la corrupción”: Íngrid Betancourt explica su salida

La precandidata presidencial Íngrid Betancourt , quien este sábado anunció su salida de la Coalición Centro Esperanza para aspirar en solitario a la Casa de Nariño con el partido Verde Oxígeno, habló en Mañanas BLU sobre la fractura. De acuerdo con la política, que estuvo seis años en poder de las Farc, el daño a la alianza política fue acometido por el poder de la corrupción.

"Lo que fracturó a la coalición fue la corrupción. Hay un diagnóstico que tenemos que hacer y es que llevamos décadas en Colombia viviendo en un sistema de complacencia con la corrupción. Las leyes no se aplican, todo es de labios para afuera. Eso nos ha puesto a vivir en uns zona gris", sostuvo.

"La corrupción se enfrenta con hechos, no con palabras. Este es el momento en que tenemos que dar ejemplo que no somos de los mismos . Lo normal no son las maquinarias, el soborno y la corrupción", añadió la aspirante.

Las decisión de Íngrid Betancourt se tomó luego de la crisis que se generó en la coalición tras el respaldo del senador Germán Varón Cotrino , de Cambio Radical, al exministro de Salud Alejandro Gaviria. La precandidata aseguró que se buscan soluciones para que las listas al Congreso de Centro Esperanza no se vean perjudicadas, en especial Humberto de la Calle, cabeza al Senado.

"Estamos buscando soluciones, quiero que Humberto de la Calle tenga la total tranquilidad, de no sentirse ni amarrado a mis decisiones, que tenga seguridad jurídica y libertad de apoyar a quien quiera", declaró Betancourt.

Según Betancourt, la Coalición Centro Esperanza no está destruida, pero la toma de malas decisiones sí afectan la alianza.

Escuche a Íngrid Betancourt en entrevista con Mañanas BLU: