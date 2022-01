"Si llega Pablo Escobar no puede entrar": senador Robledo sobre crisis en Coalición Centro Esperanza

El senador Jorge Robledo, precandidato a la Presidencia por la Coalición Centro Esperanza, se refirió a la disputa librada por Íngrid Betancourt y Alejandro Gaviria, cuyo detonante fue el respaldo del congresista Germán Varón Cotrino al exministro de Salud.

"No caben lo duquistas en este proyecto, nadie puede pretender ganar esta consulta con los votos de los adversarios políticos e ideológicos. En otro aspecto, aquí también hay problemas éticos, si aquí llega Al Capone a esta consulta, no puede entrar, si puede Pablo Escobar no puede entrar, es así de simple", sostuvo Robledo.

“Aquí no meten las manos los duquistas”, sentenció el senador Jorge Enrique Robledo sobre la crisis que atraviesa la coalición de la Centro Esperanza por los diferentes apoyos que han recibido sus candidatos en esta carrera por la Presidencia y, que explotó una pelea pública entre Íngrid Betancourt y Alejandro Gaviria.

La polémica surgió por el apoyo a la candidatura de Gaviria por parte del senador Germán Varón de Cambio Radical; Betancourt comentó que si “no prohíben el ingreso de maquinarias” a la coalición, se retiraría.

Evidenciada la crisis, se espera una “solución” entre los militantes del movimiento, pues “es un proyecto de una inmensa importancia” y se deben “resolver todas las contradicciones”, según dijo en Mañanas BLU el senador Robledo.

“Este en un proyecto que nace como contradicción al gobierno de Iván Duque y todo lo que él representa, eso es claro. Es un proyecto de oposición a ese gobierno, no somos el continuismo de Duque, lo son Char y Fico”.

“Así nacimos y esto incluye la contradicción de este proyecto con la fuerzas políticas que respaldan a Iván Duque y con las que hacen parte de esa administración. Por eso es apenas natural que decisiones como las que hubo con el senador Varón, quien es duquista, suscite esta controversia, porque no deja de ser como un cuerpo extraño participando en esta coalición”, añadió.

Escuche la declaración del senador Robledo en Mañanas BLU:

