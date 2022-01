Sin acuerdo término reunión de la Coalición de la Esperanza

Integrantes de la Coalición de la Esperanza, no lograron ponerse de acuerdo en una alternativa para salir de la crisis que afronta está colectividad desatada por los señalamientos y aceptación de apoyos de partidos políticos a Alejandro Gaviria.

El precandidato Sergio Fajardo admitió las divisiones que generan una crisis en la coalición de la esperanza, pero advirtió que esto no será un obstáculo para alcanzar la unidad.

"Estamos en medio de una discusión y la discusión es para ver si podemos tener una unidad, se presentan posiciones diferentes, hay confrontaciones miradas distintas, es la vida, así es como se discute", dijo Fajardo.

Por su parte Humberto de la calle dijo que esperan en la reunión de mañana continuar definiendo el tema de los apoyos a los precandidatos de manera que esto no genere confrontaciones como la que se presentó entre Ingrid Betancur y Alejandro Gaviria .

"Aquí hay una diferencia sobre el tema de las adhesiones y estamos trabajando para superar eso a través de unos criterios que reafirmen algunas cosas, primero que somos un movimiento de oposición, que queremos un cambio que no queremos clientelismo, que tenemos que hacer una política distinta, cada quien va a hacer sus consultas y esperamos que mañana podamos mostrar eso a la opinión pública", puntualizó De la Calle.

Entre tanto, el senador Robledo se mostró muy molesto por las adhesiones recibidas de Germán Varón Cotrino, y de Rafael Pardo a la campaña de Alejandro Gaviria y aseguró que no tiene sentido.

"Los que están con Duque no caben aquí llámense como se llamen, no importa el nombre no como se presenten pero los que están respaldando al gobierno de Duque que además son enmermelados de Duque no pueden estar en un proyecto que es de oposición", advirtió el senador.

