Íngrid Betancourt responde críticas a candidatos en Coalición Centro Esperanza: "No están robando"

Íngrid Betancourt, precandidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, habló sobre el duro enfrentamiento que protagonizó este martes junto al exministro de Salud Alejandro Gaviria. La aspirante a la Casa de Nariño. además, se defendió de las críticas en contra de algunos políticos que integran listas al Congreso en partidos integrantes de la Coalición Centro Esperanza, como la hermana de la uribista Nancy Patricia Gutiérrez en el Nuevo Liberalismo o el hijo del senador Guillermo García Realpe.

"Que uno haga política en contra del sistema de corrupción implica que uno es alternativa, no continuismo . Siempre me he batido contra las maquinarias, la corrupción y los sobornos", aseguró.

Según Betancourt, la disputa surgió porque no se atendió a una directriz en el sentido en que el recibo de apoyos a precandidatos de Centro Esperanza debía ser discutido por el resto de los integrantes de la coalición.

"Le dimos un voto de confianza a cada precandidato, supeditado a cuando hubiese estas situaciones se comunicara a la coalición para determinar el rumbo a seguir. En el caso de Alejandro Gaviria , la coalición se quedó callada en otros apoyos anteriores que crearon inconformidad", declaró.

"Si hay algo que nos une en la coalición es la voluntad y decisión para que no lleguen a apoyar personas que han estado vinculadas con partidos frutos del continuismo", complementó.

La excongresista y precandidata presidencial se pronunció sobre las críticas por parentescos o relaciones de algunos aspirantes al Congreso en partidos que integran la Coalición Centro Esperanza.

"El problema y la diferencia es que una cosa es tener personas allegadas a uno que trabajan y que están vinculadas a administraciones, probablemente en el caso de Carlos Amaya él fue gobernador y dejó su gente, eso no quiere decir que esas personas allí estén actuando de manera delictiva, no están robando ni imponiéndole a las personas que trabajen con ellos que tienen que votar por un fulano u otro o si no pierden el puesto", dijo la aspirante.

"(El senador) Varon Cotrino posiblemente es una buena persona, no tengo nada contra él (...) Yo no me escandalizo. De nada sirve que estemos señalando nombres", agregó.

