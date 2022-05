“Que sigan inventando lo que quieran”: Fico Gutiérrez a Isabel Zuleta y su “quemada” del 23 de mayo

La senadora Isabel Zuleta sorprendió, hace unas semanas, por unas declaraciones en las que decía que, tal como lo habían hecho con Sergio Fajardo, “quemarían” a Fico Gutiérrez, contra quien, el 23 de mayo haría unas revelaciones en su contra.

“A Fajardo lo quemamos y fue una tarea dura, hasta en Procuraduría y Contraloría. Fue una tarea dura de demostrar que ese tipo no puede estar en la Presidencia. Y voy a salir hablando de ‘Fico’ con todo lo que tenemos guardado, entonces necesitamos que ustedes estén pendientes de la estrategia para cuando empecemos a salir ustedes la puedan replicar por todas partes. ‘Fico’ no aparecía en el panorama nacional hasta hace un mes, ‘Fico’ fue una sorpresa para todos”, decía la senadora en un video.

Al respecto, en entrevista con Mañanas BLU, Federico Gutiérrez les restó importancia a esas declaraciones, más cuando ya pasó la fecha sin que la senadora cumpliera con lo prometido.

“¿Quemar? Ellos es lo que ellos hacen, así como quemaban palacios, como quemaban magistrados, como queman carros, como queman CAI, todo lo que tocan lo convierten en cenizas. Me parece vergonzosos lo que hicieron (…) Que sigan inventando lo que quieran, que sigan inventando, nosotros vamos a seguir proponiendo”, puntualizó el candidato.

Gutiérrez lamentó que la campaña del Pacto Histórico esté “dedicada a destruir” y fue más allá: dijo que si así actúan en campaña “cómo lo harán si llegan a gobernar”.

“Yo a Fajardo lo conozco y uno puede tener debates con él en muchos temas, pero llegar a decir que es un corrupto, no lo creo. Estar en una contienda política no me hace perder la objetividad”, puntualizó.

Escuche la declaración de Federico Gutiérrez en Mañanas BLU: