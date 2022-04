Rodolfo Hernández asegura que campaña de Sergio Fajardo fue la que inició acercamientos

El candidato presidencial Rodolfo Hernández habló en Mañanas BLU sobre la más reciente encuesta de Invamer, en la que la intención de voto lo posiciona por encima de Sergio Fajardo, pero debajo de Gustavo Petro, quien lidera, y Federico Gutiérrez que va en segundo lugar.

El candidato de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción comentó que los resultados de la encuesta son “suficientes” para hacer un análisis de lo que está pasando a poco tiempo de las elecciones del 29 de mayo.

Precisamente, dados los resultados y sobre una posible alianza con Fajardo, aseguró que fue la campaña del exgobernador de Antioquia la que inició los acercamientos. Ahora, solo queda el “cumplimiento de la palabra”, pues reveló que habían hablado sobre recomendar a sus seguidores votar por el que estuviera punteando entre los dos.

“El ganador recibe el apoyo del que va de segundo. Es simplemente hacer un comunicado para la ciudadanía de que vamos a recomendar, porque ese cuento de los políticos como Gaviria que va a usar todos los votos del Partido Liberal, es mentira, la gente ya no come cuentos de esos. Yo solo les hubiera recomendado a mi gente, de perder, votar por Fajardo. Me parece que el cumplimiento es la palabra, es de caballeros. Actuaré en consecuencia”.

“Eso fue lo que hablamos. Ya con eso no tengo que pedirle, hay que esperar el desarrollo (…) Pero eso no tiene importancia, solo es ante unos pensamientos muy consolidados y similares, lo lógico es no diluir eso”, recalcó al responder “sí” a la pregunta sobre si fue la campaña de Fajardo la que empezó los coqueteos.

Resultados encuesta Invamer

Petro alcanza un 43,6% de la intención de voto, un punto menos que la encuesta anterior (44,6%), seguido de Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia), que logra un 26,7%.

Lo siguen Rodolfo Hernández con 13,9%; Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza), que cae estrepitosamente al 6,5%.