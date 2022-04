Sergio Fajardo se desploma en la intención de voto, según Invamer

El candidato Sergio Fajardo, de Centro Esperanza, se desploma en la intención de voto, según la más reciente encuesta Invarmer, realizada para BLU Radio, Noticias Caracol y El Espectador.

El exgobernador de Antioquia pasa de 15%, en febrero, a 6,5% en abril, de acuerdo con los datos entregados por la encuesta, que se realizó entre el 21 y 27 de abril de 2022.

La cifra se conoce luego de que este jueves Fajardo confirmara que está conversando con el también candidato Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes contra la Corrupción) para buscar una alianza.

“Hemos estado conversando. Si usted mira las campañas los únicos que podemos decir que luchamos contra la corrupción somos Rodolfo y yo, los otros lados tienen la corrupción adentro. Tenemos una identidad en la lucha contra la corrupción. Estamos hablando, pero veo que suscita mucho interés", dijo Fajardo.

Sin embargo, hora más tarde, Hernández sostuvo que los acercamientos no serían para una alianza, pero sí para buscar apoyo.

“Cuando me inscribí el 15 de junio del año pasado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil yo jure ante dios y los ciudadanos que iba a ser independiente, entonces yo no puedo ofrecerle a los que me firmaron para ser candidato y después aliarme unilateralmente, esas alianzas las llaman acuerdos de gobernabilidad o programático, y eso es para saber que se roba uno y el otro, que puestos toma uno y el otro, entonces yo no me alío” dijo el candidato.

Ficha técnica: