Los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández , primero y segundo en las elecciones de primera vuelta celebradas este domingo 29 de mayo, hablaron en Mañanas BLU sobre las metas de sus campañas de cara a segunda vuelta y de las estrategias que emplearán para conquistar los votos necesarios para llegar a la Casa de Nariño.

Hernández, por su parte, aseguró que el uribismo en las elecciones y que los cuestionamientos en su contra que lo señalan como cercano al expresidente hacen parte de un entramado de mentiras.

“El doctor Petro, como tiene bodegas, tiene un montón de gente trabajando de eso, han cogido a decir que soy uribista y que soy el Ubire 3. Esos son mentiras, es una manera de quitarme votos. (…) Creo que, como dicen algunas personas, el domingo murió el uribismo. Murió y ya lo enterramos, fue un entierro de primera. Creo que con esa polarización Petro – Uribe, Uribe – Petro , todos los días peleando, no podemos concentrarnos en el trabajo”, dijo.

Hernández, quien obtuvo 5.953.209 en la primera vuelta, detrás de Gustavo Petro, que obtuvo 8.527.768, según el último boletín de la Registraduría Nacional, fue más allá y dijo que el 19 de junio, en la segunda vuelta, también morirá el petrismo.

“Creo que para eso me va a acompañar 12 millones de colombianos el domingo 19. Nadie creía que yo fuera capaz de derrotar eso. Era Uribe acompañando a Fico, era Dilian Francisca Toro, era Barguil, Pastrana, Alex Char. Los colombianos les ganamos a esa tenaza”, puntualizó el candidato de la Liga de Gobernantes anticorrupción.

Petro, que ganó las elecciones de primera vuelta tras obtener el 40.32% de los votos (8.527.768 sufragios), negó que le haya ofrecido a Rodolfo Hernández para que fuera su vicepresidente.

“Yo hablé con Rodolfo Hernández, que yo recuerde , la última vez, antes del COVID, siendo él alcalde en alguna visita que vino a Bogotá, queriendo conocer experiencias de mi Alcaldía. En ese momento, ni en la de él, estaban esas circunstancias que estamos viviendo”, declaró Petro.

“No es cierto (que le haya ofrecido la Vicepresidencia). Nosotros no hemos hablado desde hace más de tres años, pero él era todavía alcalde.”, agregó.

Petro habló de las cuentas de su campaña para alcanzar la victoria en las elecciones del 19 de junio y ganar la Casa de Nariño. Según su análisis, le hacen falta un millón y medio de votos, mientras que Rodolfo Hernández requiere 4 millones de apoyos.

“Son tres semanas que quedan para alcanzar el tercer triunfo en línea (…) Dados los datos exactos que hay, necesito un millón y medio más de votos. Mi contrincante necesita unos cuatro millones más. Ni para él es fácil ni para mí tampoco”, declaró.

“Muy chévere para Rodolfo Hernández porque le ganó Federico Gutiérrez, pero aquí lo que tiene que decidir la sociedad colombiana, en la realidad es si quiere que Colombia cambie o no, si la mayoría dice no, como pasó con el plebiscito por la paz, nosotros no llegamos a la Presidencia. Si la mayoría de Colombia quiere el cambio, entonces nosotros llegamos a la presidencia”, sostuvo.

Escuche a Rodolfo Hernández y a Gustavo Petro en entrevista con Mañanas BLU, acerca de sus estrategias de campaña de cara a las elecciones de segunda vuelta que se celebrarán el próximo 19 de junio.