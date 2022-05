“Soy montañero, ¿qué ha ganado Vichada o Leticia de políticos que han ido allá?”: Rodolfo Hernández

El candidato presidencial Rodolfo Hernández , que este domingo pasó a segunda vuelta tras obtener 5.953.209 de votos (28.15% de los sufragios), habló en Mañanas BLU sobre las críticas que ha recibido por no recorrer el país.

“Yo soy un montañero aquí de Bucaramanga, de allí de un pueblito llamado Piedecuesta. Nunca he salido. Por ahí he ido a Europa unas cuatro o cinco veces, pero yo soy un montañero. Imagine, ¿por qué me van a culpar de que no haya ido a Leticia tampoco. ¿Qué han ganado los de Leticia, los de Vichada, que van a allá a hablarles mentiras, a hacer discursos pendejos, a comer mamona y todo, se devuelven y no hacen nada?”, sostuvo el aspirante presidencial.

Hernández aseguró que si gana la Presidencia no se posesionará en Bogotá ni en la Casa de Nariño, sino en una población alejada y pobre.

“Estamos mirando, ya tengo la lista de los pueblos más pobre de Colombia. Hay uno que tiene mil habitantes y 998 de ellos viven con un dólar. Mire lo que hacen los políticos, solamente dos habitantes ganan más de un dólar. No hay alcantarillado y hay una escuela que no da risa, no hay andenes, no hay vías, hay abandono total. Es en Chocó. La otra posibilidad es posesionarme en Piedecuesta en el Concejo local”, sostuvo.