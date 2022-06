Voto en blanco es simbólico; si gana, será presidente el candidato con más votos: Registraduría

Para las elecciones de segunda vuelta de este próximo domingo, 19 de junio, además de las casillas que corresponden a cada candidato, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro junto con sus fórmulas vicepresidenciales, está el recuadro del voto en blanco, que, según explicó el registrador delegado para lo Electoral, Nicolás Farfán, “debe ir en la tarjeta electoral como una casilla independiente”.

En diálogo con Mañanas Blu, Farfán respondió a varias dudas de los ciudadanos y desmintió mitos alrededor del voto en blanco, como el que asegura que dichos votos se sumarían a uno de los candidatos. Aseguró que es falso: “el voto en blanco es válido y se contabiliza”.

“Es un mito, nunca en la historia electoral del país se ha establecido que el voto en blanco se le sume al candidato que vaya teniendo más votos, no es cierto. El voto en blanco es válido, que se contabiliza y se clasifica independiente”.

Voto en blanco, simbólico

“El voto en blanco es válido, el voto nulo es el que no se puede interpretar a favor de quién es, pero, entonces, el voto en blanco no tiene ese efecto invalidador. Por eso hemos manifestado que esta es en segunda vuelta la posibilidad de que el elector exprese de forma simbólica o política una manifestación de inconformismo con las diferentes opciones de los candidatos o listas que se le presentan, es decir, que no está de acuerdo con ninguno y opta por el voto en blanco”, detalló.

¿Qué pasa si gana el voto en blanco?

El delegado Farfán señaló que si en segunda vuelta de las elecciones presidenciales “gana el voto blanco será presidente de la República y vicepresidente, la fórmula que haya obtenido la mayoría simple de los votos”, es decir, ganarán los candidatos que tengan más votos, esto, “sin importar que el voto en blanco los supere”.

