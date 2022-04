¿Quiénes son los 4.000 ricos a los que Petro les impondría impuestos? Debate en Mañanas BLU

El aspirante a la presidencia señaló que no tocará a la clase asalariada, la cual es la gran mayoría de los colombianos, sino que únicamente recaería sobre las 4.000 más grandes fortunas de Colombia.

“¿Dónde va a recaer el impuesto? No lo vamos a hacer para los asalariados, no lo vamos a hacer sobre los que comen y las que comen, es decir, sobre la población, sino sobre las cuatro mil más grandes fortunas de Colombia, y sobre esas cuatro mil personas más ricas, no sobre sus empresas productivas, sino sobre sus activos improductivos: dividendos, transferencias al extranjero, paraísos fiscales”, aseguró el candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico.

Al respecto, los panelistas de Mañanas BLU debatieron sobre quiénes podrían ser estas 4.000 personas de las que habla el candidato.

Una de las preguntas que surgieron es si estos impuestos estarían serían sobre la riqueza o sobre tierras o activos improductivos.

Aurelio Suárez opinión que sería un impuesto a la riqueza, pero aclaró que no hay que ser alarmistas y considerar que, tras este anuncio, los más ricos comiencen a sacar la plata del país.

“En Colombia 34.400 personas que tienen entre uno y cinco billones de dólares. ¿Cuánto suma el patrimonio de estos? Pueden sumar fácilmente 1.000 billones de pesos, les quitaría el 1%, es decir 10. ¿Usted se pone a temblar por eso? Eso, es nada”, dijo.

Por su parte, Juan Fernández opinó que esta propuesta no puede verse como una persecución a los millonarios y más ricos, sino ponerlos a pagar un impuesto más alto de lo que hoy pagan: “No es una pelea entre los más ricos y los más pobres”.

Los impuestos, dijo Fernández, se les cobrarían a los activos no productivos. Es decir, por ejemplo, tierras que no están produciendo.

Mientras tanto, María Consuelo Araujo dijo que hay que “ver el paquete completo” y a esta hay que sumarle, para analizar, la propuesta de las pensiones.

Escuche el debate completa en Mañanas BLU: