“Ellos lo saludan a uno, pero no sé quiénes son": Piedad Córdoba niega reunión con extraditables

Después de la petición pública que le hizo el candidato presidencial Gustavo Petro a la senadora electa del Pacto Histórico Piedad Córdoba de retirarse de cualquier actividad de la campaña, BLU Radio logró comunicarse con ella para conocer su versión sobre la decisión del senador.

Por un lado, Córdoba aseguró que nunca se ha reunido con extraditables para prometerles beneficios como la no extradición o cualquier otro beneficio: "Yo como me voy a poner a prometer una cosa de esas, no puedo prometer ni la de mi hermano".

Además, explicó en qué contexto pudo haberse dado al menos un saludo de alguno de los extraditables y lo explicó de la siguiente manera: "Mi hermano está en el patio de extraditables, entonces cuando tú llegas allá a ti te toca sentarte a esperar y llega esa gente y lo saluda a uno, pero si a mi me los paran aquí yo no sé quiénes son".

Además, Córdoba se mostró bastante molesta con Roy Barreras por el trino de esta mañana, 20 de abril, en el que decía que nadie en la campaña está autorizado para hablar con nadie en ninguna cárcel.

Un lider claro y firme toma decisiones difíciles pero transparentes. La campaña deja claro además que NADIE en la campaña está autorizado para hablar con NADIE en NINGUNA CARCEL nacional ni extranjera ni en ninguna parte haciendo compromisos a nombre de Gustavo Petro. https://t.co/RofBZgi2XH — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 20, 2022

Sostuvo, además, que se encuentra tranquila, que ningún integrante de la campaña del Pacto Histórico le había manifestado su inconformidad y que se enteró sobre la decisión de Petro por el trino de este miércoles.

Al respecto, el Pacto Histórico emitió un corto comunicado en el que informó que la comisión de ética y garantías del movimiento político abrirá una investigación contra la senadora.

Como ya se había anunciado a la opinión pública, los partidos integrantes de la coalición del Pacto Histórico informan que la comisión de ética y garantías integrada por un delegado de cada organización, asumirá, en el marco del respeto al debido proceso y de las investigaciones jurídicas en curso, la evaluación del caso de la Doctora Piedad Córdoba, en relación con los compromisos suscritos en el Acuerdo de Coalición que son de su competencia, en consecuencia, la Senadora no participará de las actividades de la campaña Petro Presidente dice la comunicación.

