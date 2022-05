"Hay que hacer una transición rápida para desmontar el ingreso solidario": candidato Enrique Gómez

Enrique Gómez, candidato a la presidencia por el partido Movimiento de Salvación Nacional, habló en Voz Populi sobre el subsidio de ingreso solidario, que ayuda a los colombianos con escasos recursos económicos, y afirmó que se debe desmontar gradualmente.

"Hay que hacer una transición rápida para desmontar el ingreso solidario. Con Sisben IV ya estamos haciendo focalización de todos esos subsidios, el programa ya está en marcha y falta es acelerarlo. El mejor subsidio que necesita el pueblo colombiano es empleo", dijo.

De acuerdo con Gómez, este tipo de subsidios no generan el incentivo correcto para los ciudadanos, como sí sucedería con la generación de empleo, porque "la gente necesita una transformación productiva".

"Eso cuesta 1.2 billones de pesos al mes, en el nivel actual. Mientras tanto no estamos invierto en infraestructura, tecnología, transformación productiva o el agro, por eso la gente no siembra. El ingreso solidario no es una fuente de ingreso", añadió.

Asimismo, afirmó que el fracaso del Estado es no ser capaz de generar empleo para los jóvenes y los ciudadanos: "La solución no es regalarles plata".