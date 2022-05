“Mi candidato a la Presidencia es y sigue siendo Fajardo", Alejandro Gaviria tras polémico artículo

A través de un video publicado en las redes sociales de su movimiento, Colombia Tiene Futuro, el jefe programático de la campaña de Sergio Fajardo, el exministro Alejandro Gaviria, despejó las dudas que causó un artículo publicado temprano el jueves en el periódico británico Financial Times que se interpretó como un guiño a Petro, tras sugerir que sería mejor “una explosión controlada” con el candidato del Pacto Histórico.

Gaviria señala en el video que quiere “decir de manera clara que mi candidato a la Presidencia es y sigue siendo Sergio Fajardo", añadiendo que, desde que Sergio ganó la consulta de la Centro Esperanza, "he cumplido mi palabra y he estado siempre a su disposición como director programático de la campaña, no solo es mi obligación desde un punto de vista legal, sino también la convicción personal profunda sobre el futuro de nuestro país".

Termina diciendo que "siempre he estado comprometido con la propuesta de un centro político fortalecido en Colombia, este fin de semana estaré en Medellín, Rionegro y en Bogotá trabajando de la mano de Sergio Fajardo por este propósito que nos une, quiero invitarlos a votar por Sergio Fajardo".

“Mi candidato a la Presidencia es y sigue siendo @sergio_fajardo”: Alejandro Gaviria, @agaviriau pic.twitter.com/OTRkDPqclm — Colombia Tiene Futuro (@Colombiafuturo_) May 20, 2022

