Luego de la jornada electoral del pasado 29 de mayo han empezado a circular correos masivos en los que buscan robar información personal de los destinatarios. Ahí explican que, al no presentarse como jurados de votación, deberán pagar una multa de 10 SMLV y registrarse para una “conciliación”.

El mensaje que dejan con varias faltas de ortografía es el siguiente: “Le informamos que usted no se presento como JURADO DE VOTACION, en el puesto asignado en la ciudad de Bogota para las votaciones que se realizaron el dia domingo 29 de mayo del 2022, ni tampoco se ha recibido notificación alguna para la exoneración donde se explique su no asistencia a esta obligación como ciudadano.”

Además, insisten en que los usuarios se registren en un enlace y correo electrónico sospechoso. Por esto, desde la cuenta oficial de la Registraduría informaron que el correo, información y enlace son falsos.

Este tipo de fraude informático se llama Phishing, con el que buscan robar información sensible como: datos personales, direcciones, tarjetas de crédito e, incluso, usuarios y contraseñas de redes sociales. Las señales de advertencia en esta modalidad son la falta de ortografía, correos sospechosos que pueden indicar una suplantación de identidad, los enlaces no son de páginas oficiales, piden datos específicos y algunos no tienen la estética de las entidades que usurpan.

#Atención | Informamos a la ciudadanía que el correo elecciones@jurados.votaciones.2022.com y la información sobre las sanciones para los ciudadanos que desatendieron las funciones de jurado de votación el pasado 29 de mayo son falsos. pic.twitter.com/8nw0E5Wusl — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 1, 2022

