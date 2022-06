La campaña presidencial entra en la era digital, ¿qué pueden esperar los colombianos?

A menos de tres semanas de las elecciones presidenciales de segunda vuelta, dos reputados estrategas políticos colombianos analizaron la evolución de las campañas en medio de la era digital.

Escuche el análisis de los expertos Juan Pablo Rocha y Otto Gutiérrez respecto al marketing político y las nuevas formas de llegar a la ciudadanía.

“Estas campañas han roto todos los esquemas, porque lo que los candidatos dicen era impensable en el pasado. Aquí se vale todo y todo está bien visto, mientras que los votantes parece que aceptan todo. Ese es un cambio muy fuerte en los esquemas políticos”, indicó Gutiérrez, quien trabajó, entre otras, con la campaña de Andrés Pastrana.

Según Otto Gutiérrez, ha habido fuertes cambios en la mecánica de las campañas, ya que habitualmente en las tres semanas entre primera y segunda vuelta había igual número de momentos. En primer lugar, se evaluaban los resultados y se empezaban a gestionar alianzas con los que no pasaron a segunda vuelta; en la segunda semana, se consolidaban esos apoyos con mayor o menor caudal electoral para una candidatura; y, finalmente, una tercera semana en la que el candidato con todos sus apoyos hacía campaña.

“Estamos viendo ahora que eso no va a ser así. Lo que va a pasar, lo que está pasando desde el domingo, es una campaña de insultos, de ataques, porque de esa manera piensan que pueden llegar a cumplir sus objetivos”, agregó el experto, quien aseguró que el componente digital se encarga de amplificar los mensajes.

En opinión de Juan Pablo Rocha, las campañas en las próximas semanas seguramente no apuntarán a ataques por parte del exacalde de Bucaramanga, ya que esto no le convendría. "Preparémonos porque lo que se va a respirar en redes sociales va a ser fuerte y va a ser feo", aseguró el estratega.

"Para el Pacto Histórico la meta es que la imagen de Rodolfo no sea tan positiva, obviamente para minarlo y quitarle algunos votos. Yo creo que Hernández, por el contrario, mi predicción, es que no va a hacer una campaña negativa, va a seguir en la misma línea de hacerse ver como un hombre independiente por mucho que la derecha o el uribismo lo vayan a apoyar. Él va a seguir diciendo, voy a seguir siendo independiente, bienvenidos los apoyos, pero no voy a hacer ningún tipo de alianzas, porque su campaña ha sido precisamente contra políticos y partidos tradicionales", complementó Rocha.