Partidos y movimientos firmaron acuerdo de no agresión, excepto el Pacto Histórico

Durante una ceremonia en la que participaron diferentes sectores de la sociedad civil, partidos y movimientos políticos que participarán en la contienda electoral del próximo fin de semana se firmó un acuerdo de no agresión y sin violencia.

Los únicos que no estuvieron presentes y no firmaron el acuerdo fueron los del Pacto Histórico, al señalar que no tienen plenas garantías en las elecciones.

“Una de las democracias más antiguas del continente y quizás la menos interrumpida, y eso se logra porque hay voluntad de los partidos, a todos los presentes que representan a los partidos políticos, gracias. Gracias por darle este mensaje al pueblo colombiano. No hay ningún argumento para no firmar este acuerdo. Porque es un acuerdo pro-Colombia, para Colombia y que les da tranquilidad a todos nuestros ciudadanos”, expresó el presidente Iván Duque.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, manifestó que es un pacto a la no violencia, a la no estigmatización, que busca la reconciliación de los colombianos.

“Para nosotros es lamentable que el Pacto Histórico a último minuto haya anunciado que no venía a una firma de un pacto que no es del Gobierno. Es un pacto de los colombianos, un pacto donde está la sociedad civil. Es un pacto donde están los gremios, es un pacto donde está el Consejo Nacional de Paz y Reconciliación”, añadió el ministro Palacios

El ministro sentenció que con esa decisión se está dividiendo aún más a la sociedad.