Se conoce imagen de la captura de candidato del Centro Democrático que intento sobornar a policías

Las elecciones de este 8 de marzo han transcurrido con relativa normalidad, pese al alto control que han ejercido las autoridades sobre la compra de votos, lo que ha desatado una fuerte polémica antes y durante la jornada electoral respecto a candidatos que han sido capturados por portar altas sumas de dinero destinadas presuntamente a la compra de votos.

De hecho, uno de esos casos ocurrió en horas de la mañana, luego de que un candidato a la Cámara de Representantes por el departamento del Amazonas fuera capturado tras un procedimiento realizado en las inmediaciones del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, en Leticia.

Según lo confirmado por las autoridades, el procedimiento tuvo lugar el 7 de marzo hacia las 4:20 de la tarde, cuando algunos uniformados interceptaron un vehículo particular en el que se movilizaba Víctor Hugo Moreno, aspirante al Congreso por parte del Centro Democrático.

De acuerdo con lo revelado, el candidato estaba al interior de un vehículo tipo Kia Picanto cuando fue abordado por una patrulla policial. Durante el procedimiento, los uniformados se percataron de que el hombre arrojó una bolsa hacia una zona boscosa cercana.



Sin embargo, minutos después los uniformados ubicaron el paquete y, al revisarlo, encontraron que en la bolsa había en efectivo cerca de 20 millones de pesos. Según el informe preliminar, Moreno reconoció que ese dinero era de su propiedad. Pero en medio del operativo, el candidato le ofreció dinero a los uniformados para que omitieran el caso y lo dejaran salir.

Ante la situación, el candidato fue capturado por el presunto delito de cohecho, por dar u ofrecer dinero a las autoridades, razón por la cual fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para finalmente ser puesto a disposición de las autoridades, quiénes presentaron la alta suma de dinero como prueba del delito.

Candidato a la Cámara capturado por presunto soborno Policía Nacional

¿Quién es Víctor Hugo Moreno?

El candidato del Centro Democrático nació en Leticia y estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santiago de Cali. Así mismo, tiene una especialización en Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de Administración Pública.

En el año 2007 lanzó su candidatura a la Alcaldía de Leticia. En 2008 trabajó como asesor jurídico de la Gobernación del Amazonas y, al año siguiente, debido a su trabajo, se lanzó a la Cámara de Representantes.

Tras dos años de mandato interino de César Antonio Lugo Morales, quien reemplazaba en el cargo a Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, acusado de corrupción durante su mandato como representante a la Cámara.