Hay más de 160.000 testigos electorales para la elección presidencial: registrador Alexander Vega

A menos de 24 horas de conocerse si el país irá a una segunda vuelta presidencial, la Registraduría ultimó los detalles desde el centro de transmisión de datos, dando a conocer que se hará una doble transmisión de los datos del preconteo presidencial, así tome un poco más de tiempo, blindará la jornada en todo el territorio nacional y el exterior.

Los detalles parten del discriminado total de los testigos electorales inscritos por cada campaña para los comicios de este 29 de mayo, los cuales quedaron discriminados así:

Publicidad

Pacto Histórico: 71.844

Coalición por Colombia: 71.142

Coalición Centro Esperanza: 4771

Colombia Justa Libres: 3513

Liga Gobernantes Anticorrupción: 8266

Movimiento Salvación Nacional: 845.

Las credenciales, según explicó el mismo registrador, Alexander Vega, se estarán entregando y culminando en las próximas horas, de manera física y digital para la ejecución de este trabajo por parte de los testigos de cada campaña en todo el territorio nacional.

"En las últimas horas la entidad triplicó el personal para cumplir con esa tarea", señaló Vega.

Sobre el uso de teléfonos en los puestos de votación, recalcó que: "a partir de las 4:00 p.m. todos los testigos, incluso los jurados, pueden hacer uso del teléfono para tomar imágenes de apoyo, videos, fotos, está establecido en la ley".

Igualmente, se refirió al horario de conocimiento de los resultados de preconteo: "antes de las 8:00 p.m. tendremos resultados".

Publicidad

En relación a las votaciones en el exterior, el registrador señaló que por ahora no hay cambios mayúsculos que sugieran cambio, cierre o traslado de puestos de votación en el exterior; sin embargo, aclaró que el consulado disponible en Chile, según información de la Cancillería, podría cerrarse, sin llegar a esa medida aún.

Al tiempo, Vega señaló que la entidad y sus páginas siguen bajo ataques, pero ninguno que genere una alarma extraordinaria.

Publicidad

"Están siendo atacadas de manera normal, como siempre, nada que llame la atención de manera amplia, estamos protegidos y el Gobierno Nacional ha dispuesto todas las medidas para blindar estas elecciones y dar tranquilidad los colombianos".

El aplicativo ´InfoVotantes´ está funcionando perfectamente, herramienta que dispone de información para los colombianos en toda la jornada como puestos de votación y resultados de preconteo.

Auditoría internacional

Sobre este polémico aspecto de las elecciones, el registrador recordó que: "todas las campañas tienen auditores, que no se haya contratado previamente una auditoria, no quiere decir que no vayamos a tener vigilancia, la Registraduría tiene una auditoria que es McGregor, americana, y hay ocho misiones de observación electoral, este proceso electoral cuenta con mucha vigilancia internacional". Esa auditoría finaliza apenas finalice la segunda vuelta electoral.

Publicidad

Sobre los recursos dispuestos para esa auditoria internacional en la que ha insistido el propio Gobierno Nacional, Vega recordó que los recursos no se han devuelto al Gobierno, por lo que "insistirán en una auditoría forense al margen de la de McGregor".

Escuche el podcast El Camerino: