"¿Eso qué es?": la frase de Rodolfo Hernández sobre Vichada que le costó críticas

Las redes sociales no perdonaron el pasado fin de semana al precandidato Rodolfo Hernández, quien, en una conversación con un ciudadano, al parecer, no sabía a qué se refería cuando este le mencionó al departamento de Vichada.

“El Vichada, ¿eso qué es?”, le preguntó Hernández al ciudanano, que le dice que es un departamento. El precandidato se muestra confundido y pregunta cuál es la capital de dicho departamento.

“Pero, ¿cuál es la capital?”, dijo.

La confusión del candidato generó una ola de críticas en redes sociales, que mantuvieron su nombre y el del departamento de Vichada entre las principales tendencias.

Luego que la panelista Paola Ochoa tomara la determinación de renunciar a la propuesta hecha por Rodolfo Hernández, de ser su fórmula vicepresidencial, el candidato presentó un video en el que anuncio que será Colombia el que le defina quien será su acompañante en las elecciones del 29 de mayo.

“Como ciudadano que soy, me debo a los ciudadanos, los escucho solo a ellos y es con la aprobación de ellos voy a elegir a la ciudadana o al ciudadano que me acompañe en la vicepresidencia. Reconozco que esta elección no la debo hacer yo, sino los millones de colombianos que me apoyan”, señaló el candidato presidencial Rodolfo Hernández.