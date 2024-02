"Ellos no se van a dejar presionar": exfiscal encargado sobre elección de Corte Suprema de Justicia

Hay expectativa en el país por cuenta de la elección del próximo fiscal general de la Nación y que está programada para este jueves 8 de febrero por parte de la Corte Suprema de Justicia.

La terna la conforma Ángela María Buitrago, la exfiscal delegada ante la Corte Suprema que destrabó el proceso del holocausto del Palacio de Justicia; Amelia Pérez, la exfiscal que investigó los casos más atroces de derechos humanos a finales del siglo XX; y Luz Adriana Camargo, quien se encargó de seguir los rastros de corrupción desde la comisión internacional contra la impunidad en Guatemala.

En el país hay tensión por cuenta de la elección, pues, por un lado, está la Corte Suprema de Justicia, a la cual hace poco llego a su presidencia, Gerson Chaverra y por el otro la presión que de alguna manera se ha ejercido desde el Gobierno para que mañana se lleve a cabo la elección.

El presidente Gustavo Petro, incluso ha solicitado a los maestros agrupados en el sindicato de educadores Fecode, que el próximo jueves harán una manifestación en defensa de su Gobierno y para presionar a la Corte Suprema a que elija cuanto antes a un nuevo fiscal, que reemplazará al actual, Francisco Barbosa, ayudar "a organizar las coordinaciones de fuerzas populares".

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Guillermo Mendoza Diago, abogado especializado en derecho penal y quien fue fiscal general encargado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, mientras la Corte elegía al fiscal, habló sobre el panorama de cara a la elección.

Si de aquí al 14 de febrero no hay elección, la vicefiscal Martha Mancera quedaría como fiscal encargada, de acuerdo con Mendoza, que quede una fiscal encargar no representa un retraso en los casos de la Fiscalía; "Eso no va a paralizar las cosas ni las va a impulsar con más fuerza porque se encargue tal o cual el fiscal", dijo.

Sobre la elección de fiscal aseguró que cuando ya hay una elección formal a diferencia de la labor del fiscal encargado, "tiene su periodo de cuatro años y puede realmente elaborar programas, diseñar aptitudes en en cuanto a cómo manejar las cosas. En fin, todo lo que tiene que ver con la Fiscalía, enfatizar en algunos temas. En fin, y quien está encargado obviamente no puede diseñar esos programas a largo plazo porque no sabe en qué momento lo van a reemplazar si hay algunas dificultades y a mí me tocó experimentarlas"

En ese sentido, agregó que pese movilizaciones y factores que surjan a lo largo de la elección, desde su punto de vista la corte no se dejará presionar.

"Lo que sí le digo sinceramente, le repito me parece inapropiado estar presionando a la corte, sobre todo ellos. No se va a dejar presionar. Ellos son funcionarios muy íntegros", finalizó.

