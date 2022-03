ELN entregó prueba de supervivencia de soldado secuestrado hace cuatro meses en Catatumbo

Después de 4 meses de estar en poder del ELN, se conoció una prueba de supervivencia del soldado profesional Yeison Martínez Tapia , secuestrado en la vereda Vetas del municipio de Tibú en la zona del Catatumbo el pasado 3 de noviembre de 2021 cuando desarrollaba una labor social entregando agua a las comunidades de ese sector rural.

El uniformado, quien lleva 13 años como soldado profesional en el Ejército Nacional y que está adscrito al Batallón de Construcciones Número 50, manifestó estar bien de salud, tener buena alimentación y dijo que extraña cada día a sus seres queridos.

"Desde el momento en que fui retenido no he recibido ningún maltrato ni físico ni verbal. He estado bien de salud, he tenido una buena alimentación y descanso bien", agregó.

También envió un saludo a sus padres, hijos y a su esposa, a quienes extraña cada día en cautiverio. "No sé preocupen por mí, pronto vamos a estar juntos en casa, ya falta poco", puntualizó.

Finalmente agradeció al ELN por respetarle la vida.

