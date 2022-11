Embajador Benedetti pide a Cancillería “ponerse las pilas” y nombrar los cónsules en Venezuela

Durante un evento que reunió a empresarios venezolanos y colombianos en Caracas, el embajador del gobierno del presidente Gustavo Petro, Armando Benedetti , indicó que una vez restablecida la diplomacia ahora es el turno para el comercio.

No obstante, el diplomático aprovechó para señalar que desde la Cancillería falta agilizar los procesos que permitan la reapertura de los consulados en el país vecino ; cerrados durante el mandato de Iván Duque Márquez.

“Ojalá me ayuden a subir la voz para que nombren rápido los cónsules y que la cancillería mía se ponga las pilas”, resaltó Benedetti. E insistió que “se han demorado demasiado” pues solamente han nombrado a dos personas en la embajada, cero cónsules.

Del mismo modo, recordó que de los 15 consulados, 14 fueron desmantelados y todos los muebles “los metieron” en el de Caracas. "Entonces no hay ningún consulado", manifestó Benedetti.

"Yo quisiera que designaran rápido un cónsul, porque no son funciones mías, pero como soy el único que está aquí me toca atender, detenidos, presos, mafias, etc, que son propias del cuerpo consular", manifestó el exsenador, quien recibió la responsabilidad de asumir esta embajada.

También, el diplomático colombiano quiso aclarar lo que manifestó en el programa 'Los Informantes', de Caracol Televisión , acerca sobre del presidente hace bien su labor, pero su gabinete no.

"Esa entrevista había sido hace 15 días, a lo que me refería es que Petro lo ha hecho inmejorable, y de pronto al gobierno le hace falta más articularse", puntualizó el funcionario.

¿Qué dijo Armando Benedetti del gabinete de Gustavo Petro?

En diálogo con Los Informantes, el exsenador y hoy embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, se refirió al desempeño que ha tenido el presidente Gustavo Petro como jefe de Estado , dijo que lo está haciendo de la mejor manera, pero sí criticó a algunos miembros de su gabinete.

“Tranquilo en el sentido de que me parece que Petro lo está haciendo inmejorable. Ahora, lo que veo mal es al Gobierno de Petro. Uno podría llegar a pensar que de pronto no hay Gobierno. Si sigo hablando de eso cuidado y me botan”, dijo Benedetti, en medio de risas.

