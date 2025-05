Empresas de transporte cuestionan circular de MinTransporte sobre certificado de fiebre amarilla

Ante la publicación de la circular del Ministerio de Transporte en la que certifica que las empresas de transporte terrestre y fluvial deben exigir el certificado de vacunación de fiebre amarilla para vender los tiquetes, las empresas de transporte terrestre emitieron un comunicado asegurando que esta condición genera una restricción al acceso del transporte público. Entre tanto, las empresas afectadas también confirmaron que le enviaron una carta, el pasado 29 de abril, a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, manifestando que la medida no favorece al sector ni al mercado. Carta, que, según Aditt, la asociación para el desarrollo integral del transporte terrestre intermunicipal, no ha respondido.

“La medida establecida en la circular externa 20254000000217 no favorece a las empresas de transporte ni al mercado, y su efectividad para prevenir la fiebre amarilla es cuestionable debido a la forma en que se transmite la enfermedad… Esta regulación podría generar confusión y exclusión en regiones con bajos índices de vacunación , afectando el acceso de viajeros, turistas y comunidades a los servicios de transporte”, manifiesta la carta.

Los mosquitos infectados de la especie Aedes aegypti transmiten el virus de la fiebre amarilla de persona a persona. Foto: OPS

Por otro lado, desde la Asociación le piden al Gobierno que no desvié ni traslade las responsabilidades, puesto que, según el sector del transporte, la responsabilidad no cae sobre ellos completamente.

“Realmente las personas no se contagian dentro del transporte público, sino por la picada de los insectos y nos parece que la medida va en contravía de una realidad y puede afectar de alguna manera a la persona que necesite transportarse por alguna circunstancia de enfermedad o de necesidad y que no por alguna restricción médica no pueda realizarse el famoso esquema de vacunación contra la fiebre amarilla”, afirma el presidente de Aditt, José Yesid Rodríguez.

Así mismo le piden al Ministerio de Transporte que instale mesa de diálogo con los gremios para revisar la medida y la viabilidad que representa actualmente sobre el sector.