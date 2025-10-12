Empresas podrían despedir a trabajadores por celebrarle el cumpleaños al jefe: esto dice la ley

En muchas empresas de Colombia es común que los empleados organicen celebraciones para el cumpleaños de su jefe o de algún compañero de trabajo. Estas reuniones, que suelen incluir torta, decoración y un rato de esparcimiento, parecen ser una forma de fortalecer el ambiente laboral. Sin embargo, lo que pocos saben es que esta práctica, dependiendo de cómo se realice, podría ser considerada una falta grave y derivar en un despido justificado.

El tema ha generado debate porque, aunque no existe una prohibición explícita para celebrar cumpleaños en el lugar de trabajo, sí hay límites legales relacionados con las actividades que se realizan dentro del horario laboral y con los recursos de la empresa. La clave está en el tipo de acciones que se lleven a cabo para financiar o preparar estas celebraciones.



¿Me pueden despedir por celebrar el cumpleaños de mi jefe?

El Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 60, establece que los empleados no pueden realizar rifas, colectas o “pollas” dentro de la empresa. Aunque muchos lo hacen con buena intención, por ejemplo, para reunir dinero y comprar una torta o un regalo, estas acciones están explícitamente prohibidas. En caso de que el empleador las considere una falta grave, podría utilizarlo como causal de despido.

Además, el artículo 59 del mismo código señala que los empleadores tampoco pueden autorizar o fomentar este tipo de actividades dentro de la jornada laboral. Si lo hacen, se exponen a sanciones o procesos legales, especialmente si se demuestra que se afectó el desarrollo normal de las labores o que se utilizaron recursos de la compañía sin autorización.

En otras palabras, celebrar un cumpleaños en el lugar de trabajo no es ilegal por sí mismo, pero si para hacerlo se organizan rifas o colectas, o si se interrumpe el cumplimiento de las tareas asignadas, podría haber consecuencias tanto para los empleados como para la empresa.



Trabajadores haciendo recolecta en la oficina Foto: Image FX

Las celebraciones fuera del horario laboral no están prohibidas

A pesar de las restricciones, ninguna norma prohíbe que los trabajadores organicen este tipo de eventos fuera del horario laboral o en lugares ajenos a la empresa. En esos casos, no hay falta alguna, siempre que las actividades no interfieran con el desempeño de los empleados ni con las políticas internas del empleador.

Por ello, los expertos en derecho laboral recomiendan que las celebraciones se realicen fuera de la oficina y sin involucrar dinero de manera colectiva. De esta forma, se evita cualquier riesgo de sanción y se mantiene el espíritu de camaradería que suele acompañar este tipo de reuniones.

Así que, aunque celebrar el cumpleaños del jefe parezca una buena idea para mejorar el ambiente laboral, es importante hacerlo con precaución. Las normas son claras: las colectas y rifas dentro de la empresa pueden costarle el empleo a más de uno.