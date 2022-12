En BLU Radio hablan los aspirantes a ser fiscal ad hoc para el caso Odebrecht

El presidente Iván Duque presentó este martes a la Corte Suprema de Justicia la terna de la cual saldrá el fiscal ad hoc para el caso Odebrecht.



En entrevista con BLU Radio, Espinosa, dijo que la nominación es un reto “emocionante” porque representa una oportunidad de servirle al país.



“Soy un académico, con mucha experiencia en la comunidad académica. Tengo casi 29 años en la Sergio Arboleda y he realizado toda una carrera profesional, docente y de investigación al amparo de la universidad”, dijo.

Específicamente, sobre el caso Odebrecht, Espinosa manifestó que no sería acertado, por ahora, tomar una posición sobre unos expedientes que no conoce más allá de lo que reportan los medios de comunicación.



Sin embargo, el académico manifestó que, desde el punto de vista procesal, sería viable realizar una acumulación de procesos.

De otro lado, Margarita Cabello, otra de las ternadas, manifestó que el hecho de ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia no la inhabilitaría para ejercer como la persona que investigará el escándalo de los sobornos de la multinacional brasilera.



Añadió que el hecho de ser parte de la corte la saca de la votación, por cuestiones éticas, y se abstuvo de opinar al respecto por considerar que no es ella la que debe determinar cómo es el procedimiento.