En caso Odebrecht, Fiscalía investiga 147 contratos presuntamente corruptos

En medio de la rendición de cuentas de la fiscalía, el fiscal anticorrupción Juan Alberto Delgado reveló que, después de dos años de investigación, la fiscalía logró identificar 147 contratos con presuntas irregularidades en la totalidad de la Ruta del Sol.



Según su exposición, además de las empresas que han sido señaladas en el entramado de corrupción, hay decenas más que son investigadas y sus representantes legales ya han sido acusados.



Algunas de estas son: Consultores unidos Panamá, Consultores unidos Colombia ($ 7.000 millones), Profesionales de bolsa ($ 9.600 millones), Técnicas territoriales urbanas ($ 7.000 millones) y Consorcio Sion ($1.062 millones).



Delgado también dijo que el grupo de ocho fiscales lograron identificar “$ 65.000 millones adicionales a los 11,5 millones de dólares reportados por los exdirectivos de Odebrecht”.

La investigación, que inició en 2016, mantiene en los estrados judiciales al ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, a los excongresistas Otto Bula y Bernardo Elías, y a empresarios como Federico Gaviria, Gustavo Torres, Eduardo Zambrano, Gabriel Dumar, entre otros, además de los más de 10 senadores a los que la Fiscalía pidió a la corte investigar.



Por su parte, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, explicó que no ha investigado un solo caso de la fiscalía y que sólo se ha dedicado a gestiones administrativas, financieras y a la creación de nuevas tecnologías para la investigación criminal.



“No puede crearse en la concepción ciudadana que el fiscal y la vicefiscal orientan, dirigen, gobiernan e investigan los 2’500.000 casos. De hecho, en los dos años que llevo en la fiscalía no he asumido ningún caso para investigación para poderme comprometerme en la gestión del recurso humano, administrativo y financiero de la entidad y para desarrollar nuevas tecnologías como política pública en el ámbito de la investigación criminal. Ese solo empeño compromete las 24 horas de trabajo del fiscal general”, dijo Martínez.