En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / En esto debe quedar el precio del galón en 2026: baja debe ser 10 veces lo anunciado por el Gobierno

En esto debe quedar el precio del galón en 2026: baja debe ser 10 veces lo anunciado por el Gobierno

A partir del 1 de febrero, el valor por galón bajará $300 pesos, como parte de un proceso ordenado por el Gobierno nacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad