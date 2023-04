En Fundación Santa Fe hay cama para todos; al lado de un empresario atienden un obrero: Roy Barreras

Una fuerte polémica causaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien desde Zarzal (Valle), en respuesta a las críticas del exmandatario Juan Manuel Santos, sobre el proyecto de reforma a la salud que se tramita en el Congreso, se refirió a uno de los centros hospitalarios más importantes del país: la Fundación Santa Fe de Bogotá.

"Creen que porque van los hijos a la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá, se tiene el mejor sistema de salud y no sabe lo que pasa con un niño, al lado de esta hacienda, si se enferma", destacó el jefe de Estado.

"Van diciendo que tienen el mejor sistema de salud porque no han salido de las calles de Chapinero, o no han podido entender en qué consiste en realidad la paz. La paz es que los niños no se mueran de hambre", mencionó Petro, lo que desató reacciones desde diferentes vertientes políticas.

Una de ellas la del presidente del legislativo, Roy Barreras , aliado político de Petro, quien en Mañanas Blu, con Néstor Morales, salió a defender la calidad del servicio de salud en Colombia, específicamente en la Fundación Santa Fe en Bogotá, en donde está recibiendo su tratamiento contra el cáncer.

Publicidad

En respuesta a las declaraciones del presidente Petro, quien afirmó que la atención médica en Colombia solo es buena para los ricos, Barreras destacó la igualdad en el trato que reciben los pacientes de diferentes estratos sociales en este centro médico.

"En Fundación Santa Fe hay cama para todos; al lado de un empresario atienden un obrero", afirmó el senador, quien resaltó la importancia de que todos los ciudadanos tengan acceso a una atención médica de calidad, independientemente de su posición económica.

Barreras elogió el trabajo del personal médico del hospital, quienes según él brindan un servicio de excelencia a todos los pacientes. El congresista también reconoció que el sistema de salud en Colombia no es perfecto, pero destacó la importancia de seguir trabajando en mejoras a través del diálogo y la reforma institucional.

Publicidad

"Es necesario seguir mejorando el sistema de salud en Colombia para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una atención médica de calidad", afirmó Barreras.

Por último, el senador reiteró la importancia de seguir trabajando en mejoras al sistema de salud, para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una atención médica digna.