En menos de un mes, Estado colombiano responderá a CIDH por caso Gustavo Petro

El Estado colombiano adelanta una respuesta al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde ratifica que el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, no está inhabilitado para aspirar a la Presidencia de la República y recomienda hacer cambios legales a los mecanismos de la Procuraduría General para sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular.



Para este fin, este viernes se reunió el consejo directivo de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado donde participó el director, Luis Guillermo Vélez; el ministro de Justicia, Enrique Gil, delegados de la Cancillería, de los ministerios de Comercio y Defensa, la Procuraduría y la Contraloría.



Este equipo de alto nivel entregará un pronunciamiento a comienzos del próximo año.



“Se estaban estableciendo directivas de Estado, no solo de gobierno, para proceder a evaluar esas recomendaciones. Hay un término perentorio, el 7 de enero del año entrante, cuando Colombia tiene que presentar una respuesta a la comisión y parte de la reunión de hoy era para evaluar las alternativas que tiene el Estado colombiano”, le explicó Vélez a Blu Radio.



Y el fallo del Consejo de Estado que le levantó la inhabilidad al exalcalde Petro también está en evaluación para entregar la respuesta al órgano internacional.



Vélez reconoció que es un tema complejo, pese a que el Estado tiene una relación estrecha con la CIDH.



“La comisión tiene una característica no judicial, es técnica en este caso, y el Estado siempre ha sido muy activo en acoger la recomendación de la comisión. De todas maneras, hay que tener en cuenta que sí tenemos un fallo judicial interno del Consejo de Estado”, agregó.