James Rodríguez tendría un desalentador panorama en el Mundial 2026, según numerología

A 174 días para que inicie el Mundial de la Fifa del 2026, se van conociendo más predicciones sobre lo que podría suceder en la competencia de selecciones más importante del mundo. en esta ocasión, el numerólogo y astrólogo del fútbol Giorgio Armas ofreció en Blog Deportivo su lectura sobre lo que le depara a la Selección Colombia y a James Rodríguez en esta competencia internacional.

Vale recordar que la tricolor quedó en el Grupo K con Uzbekistán, Portugal y el ganador de un repechaje que se disputará el próximo año.

¿Cómo le iría a James?

El numerólogo expresó preocupación por la falta de continuidad del ’10’, especialmente si no logra consolidarse pronto en un club que le garantice ritmo y competencia de alto nivel. Según su lectura, James podría llegar al Mundial con dificultades físicas o incluso arrastrando alguna lesión en los meses previos al torneo.

Armas explicó que ciertos aspectos de su carta astral, como un ascendente en Aries, lo estarían afectando en lo laboral y podrían jugarle en contra si no maneja con calma sus decisiones. Por eso, recomendó que el volante cucuteño encuentre equipo cuanto antes, evite la impulsividad y priorice la estabilidad.



James Rodríguez tiene una cábala con la Selección Colombia Foto: AFP

Vale recordar que James en la reciente Eliminatoria Sudamericana fue fundamental con sus asistencias y jugadas con balón detenido que terminaron en goles para poder lograr la clasificación al Mundial.

Sin embargo, el panorama no es igual para todos los jugadores. Armas se mostró tranquilo con el presente y el futuro de Luis Díaz, a quien calificó como un crack con una astrología favorable y un talento que no ofrece dudas.



¿Hasta dónde llegará Colombia?

De acuerdo con el numerólogo y astrólogo argentino, la Selección Colombia llega bien aspectada para el Mundial y está llamada a ser una de las grandes sorpresas del torneo. Desde su visión, los números y los astros favorecen al equipo nacional para avanzar lejos, aunque con una condición clave: prepararse a fondo para las tandas de penales.

Publicidad

“Va a ser el Mundial de los penales”, advirtió, señalando que muchas eliminaciones y clasificaciones se definirán desde los once pasos, incluso para selecciones favoritas.

Finalmente, manifestó que las cuatro selecciones candidatas para levantar la Copa del Mundo son Argentina, España, Alemania y Brasil.