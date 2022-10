En Meta y Casanare cuestionan a grupos armados que delinquen durante conversaciones de paz

Los gobernadores del Meta y Casanare hicieron un fuerte pronunciamiento y cuestionaron a los grupos armados que siguen delinquiendo durante conversaciones de paz con el Gobierno Nacional.

Sobre la paz total

Publicidad

“La paz total no significa que los delincuentes hagan con nosotros lo que les dé la gana. Los bandidos no pueden salir a decir que se acogen a un proceso de paz total, pero intensifican sus actividades”, fue el cuestionamiento que hizo el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga a los grupos armados.

Cifras de delitos aumentaron en estos departamentos

La intervención del mandatario se dio luego de que se realizara un consejo de seguridad regional en el que se habló de que, entre los departamentos del Meta y Casanare, las cifras de delitos como la extorsión han aumentado.

¿Qué opina el gobernador del Casanare?

Publicidad

Según el gobernador del Casanare, Salomón Sanabria, estos grupos estarían cobrando extorsiones a ganaderos y finqueros de la región, teniendo en cuenta la extensión del terreno de su propiedad.

¿Qué dicen desde el Meta?

Publicidad

Por su parte, Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, señaló que está de acuerdo con el proceso de paz que quiere adelantar el gobierno, pero paralelo a esto se deben respetar las instituciones y cumplir la ley.

“Nosotros no estamos en contra vía de lo que quiere y busca el Gobierno Nacional, ¿a quién no le interesa la paz total?, ¿acaso hay algún colombiano que no quiera la paz? Pero es que la paz total significa respetar la institucionalidad, no podemos dejar de garantizarle la seguridad a los ciudadanos”, concluyó el mandatario Juan Guillermo Zuluaga.

En el Meta, en los últimos dos meses, se han realizado más de 1.200 capturas por delitos como extorsión, homicidio, concierto para delinquir y más de 10 cabecillas de grupos armados han sido detenidos por las autoridades.

Le puede interesar este contenido de Blu Radio en YouTube: