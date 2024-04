¿En qué van los proyectos para abastecer de energía a Bogotá? Gerente de Enlaza habla de “mitos”

Hace unos días, Mañanas Blu, con Camila Zuluaga habló en entrevista con el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, sobre las dificultades que se viene presentando desde hace años para construir una subestación que permita abastecer la creciente demanda de energía en la ciudad; y es que alrededor de estos proyectos hay, supuestamente, mitos o “falsas creencias” que impiden continuar con su construcción, la cual debía quedar lista entre 2018 y 2020.

Este viernes, 5 de abril, el gerente de Enlaza, filiar del Grupo Energía de Bogotá; Fredy Zuleta, respondió a estos rumores y dijo que vienen “una cantidad de proyectos que pueden ayudar muchísimo a la generación de empleo” en la zona de la Sábana y que “se pueden ubicar porque las condiciones de clima son ideales, las condiciones de comunicaciones y la capacidad de las personas” de trabajar ahí.

“Empezamos a encontrar que diferentes áreas o espacios de esa zona se sentían que ese proyecto les iba a cambiar sus condiciones de paisaje, el valor de sus tierras o empezaron a generarse una cantidad de mitos y de historias que no son ciertas, de que las ondas electromagnéticas producen enfermedades; que las vacas van a tener menos productividad, que vamos a talar los bosques, que vamos a sacar con el bosque de niebla y esa cantidad de mitos y de cosas que, desafortunadamente, no corresponden a la realidad”, aseguró.

Zuleta añadió que “terminaron escondiendo los intereses de algunas personas que simplemente no querían tener torres en sus fincas y en sus propiedades” y, esto se volvió una “bola de nieve muy compleja donde logró de esa forma aplazar”.

“(…) Pero que si la energía no está disponible no van a poder hacerlo. Y hoy por hoy ya estamos teniendo que restringir la entrada de nuevos proyectos de nuevas capacidades y el riesgo es que dentro de muy poco es menos de un año; ya la energía no sea suficiente antes de empezar a hacer racionamiento”, aseveró.

¿Cuál es el desafío del sistema eléctrico del país? Gerente de Enlaza habla de “eficiencia”

“Lo que las personas tienen que entender es que en el país hay diferentes centrales de generación de energía en distintos lugares y estamos construyendo o intentando construir nuevas con energía eólica en La Guajira y, van a haber muchas más regadas por todo el país, solares y de diferentes; la energía se consume en otros lugares que no están ahí al lado de la generación. Normalmente uno no usa la energía que tiene más cerquita, usa la energía que el país en su momento considera más eficiente”, enfatizó.

