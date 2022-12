En secuestro de Daniela tiene que haber un implicado cercano: Diego Mora

Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, dijo que es muy probable que haya alguien cercano a su familia que brindó información que permitió el secuestro de Daniela, su hija. (Lea también: Allegados a la familia de Daniela Mora facilitaron información para su secuestro )



“Esta película todavía no está clara, sabemos que de todas formas tiene que haber un implicado cercano a nosotros que tuvo que haber entregado cierta información sobre los movimientos de la niña”, manifestó.



Además, el funcionario reveló detalles que le contó la menor de 11 años sobre lo que vivió durante los dos días de cautiverio. (Lea también: Primeras imágenes de Daniela Mora tras su liberación )



“La colocaron a caminar, la subieron a una montaña, le colocaron una hamaca entre dos árboles, ahí la tuvieron todo el tiempo y no la dejaban mover”, relató.



Mora indicó que durante su secuestro Daniela no tenía agua ni baño ni luz y que todo el tiempo estuvo acompañada de algunos hombres encapuchados que la maltrataban psicológicamente. (Lea también: Delincuencia común estaría detrás del secuestro de Daniela Mora: fiscal )



Finalmente, dijo que no se pagó rescate por la liberación de su hija, ya que esta se dio por la presión de la fuerza pública.