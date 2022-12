En total, 110 miembros de comunidad LGBT fueron asesinados en 2015

La cifra constituye la más alta registrada en el país desde 2010 y 2011, cuando se reportaron 172 y 119 asesinatos, respectivamente, detalló el documento elaborado por las ONG Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación.



El informe, que recogió nueve meses de investigaciones, se concentra en homicidios, violencia policial, amenazas y los hechos victimizantes en el marco del conflicto armado que el país padece desde hace 52 años.



Los hombres gais fueron las principales víctimas con el asesinato de 52 de ellos, agregó el estudio, e indica que la mayoría de los crímenes ocurrieron en la vivienda de las víctimas, que, además, sufrieron extrema violencia.



Otros de esos asesinatos ocurrieron en espacios públicos o después de que circularan panfletos amenazantes contra personas LGBT.



Las mujeres 'trans' se convirtieron en el segundo grupo más afectado de esta comunidad, con un registro de 32 asesinatos, 45 % de los cuales fue motivado por prejuicio por su orientación sexual.



"El bajo nivel de escolaridad es un indicio de la falta de acceso a la educación, que a su vez las empuja a trabajos poco remunerados y/o criminalizados. Al parecer, es por esto que la violencia las afecta desde muy jóvenes", reseña el documento, al referirse a la situación de las mujeres 'trans'.



Además, se registraron los asesinatos de once lesbianas, siete bisexuales y siete casos sin determinar, detalló el estudio.



El mayor número de homicidios de personas LGBT en 2015 se presentó en el departamento de Antioquia (noroeste), con 22 casos, seguido por Bogotá (19), Valle del Cauca (18) y Atlántico (10).



Bogotá es la ciudad que presentó el mayor número de hechos de violencia policial el año pasado, con 14 personas afectadas, mientras que en el departamento del Valle del Cauca (suroeste) se registraron diez.



Las ONG manifiestan que al menos 22 de los hechos de violencia policial hacia personas LGBT estuvieron motivados por prejuicios hacia su orientación sexual o identidad de género.



En once de ellos se presentaron lesiones personales, una tentativa de homicidio y una presunta ejecución extrajudicial, seguidos de siete episodios de aplicación selectiva de la ley.



"La Policía utiliza las normas de prohibición de actos obscenos en espacio público para castigar las expresiones de afecto entre parejas del mismo sexo, deteniéndolas o multándolas", advirtió el informe.



Las ONG aseguraron que más de la mitad de las investigaciones por hechos de violencia policial el año pasado fue cerrada y archivada.



Alertaron también que dos de cada tres hechos de violencia policial no fueron denunciados formalmente, al parecer, por temor a que no se tomara ninguna acción.



El informe destaca, además, que los defensores de derechos humanos también siguen siendo foco de amenazas y violencia.