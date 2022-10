En Turbaco amenazan con quemar Alcaldía si acaban corralejas, denuncia concejal

Claudia Espinoza, concejal de Turbaco, indicó en diálogo con Blu Radio que durante esta festividad ocurren actos. “Esto dejó varios heridos, pero no solo por los toros sino por grupos vandálicos”. (Lea además: Rechazo a violenta muerte de toro en corralejas de Turbaco )



Espinoza fue enfática en expresar su desacuerdo con esta celebración y desaprobó la acción del Estado al respecto, pues “solo cuando suceden este tipo de cosas se retoma este tema, hace un año mataron a un animal en plena corraleja y los medios se pronunciaron solo durante los días de la corraleja”.



“A este alcalde que se posesionó el 1 de enero le quedaba muy difícil hacer algo por esta fiesta, ya se había sacado un decreto que decía que se iban a dar de nuevo las corralejas”, señaló.



La razón por la que este año se llevó a cabo esta festividad, según la concejal, fue falta de tiempo para que la nueva administración actuara. “No había dónde hacer la corraleja y en menos de 3 días montaron todo para hacer una fiesta. Pienso que ya hay una ley sobre el maltrato animal y hay que tomar medidas, pero como esta es una fiesta cultural de nuestro municipio el pueblo se opone a que acaben con la fiesta, amenazaron al alcalde que si las fiestas se acababan quemaban la alcaldía”.



Criticó también que “la responsabilidad de llevar a cabo o no estas fiestas no solamente es del municipio sino del departamento, de la nación, pues los permisos los da el departamento para indicar cómo se deben construir las corralejas, ellos son los que sacan el certificado”.



Además, aclaró que la administración del municipio no organiza las corralejas sino que está a cargo de un empresario privado.