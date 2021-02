En un mes no podrán ofrecerse todos los trámites virtuales como prometió superintendente: notarios

Álvaro Rojas Charry, presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano (UCNC), aseguró que el anuncio de la superintendente del ramo, Fernanda García, acerca de una amplia oferta de trámites digitales, como matrimonios y divorcios virtuales, en el plazo de un mes es demasiado ambicioso. Según el vocero gremial, el plazo prudencial para cumplir con esa tarea sería de al menos un año.

“Mirando la experiencia francesa, inclusive la española, podemos estar al menos entre unos 12 a 18 meses para tener todos los proyectos en el plano virtual”, dijo Rojas Charry.

“El proceso de digitalización de los protocolos notariales es un proceso costoso y lento. Hay que hacerlo despacio y con seguridad”, afirmó.

Según el vocero de los notarios, hay que tener en cuenta las disposiciones jurídicas y los cambios tecnológicos para llevar a cabo las diligencias cumpliendo todos los criterios de ley.

"La tecnología debe acomodarse a los requisitos de ley y esta adecuarse a las exigencias y cambios tecnológicos", declaró Rojas.

"Nosotros hacemos el matrimonio con poder, no hay ningún problema, con una participación virtual de los invitados, pero en este momento que diga la novia en Barranquilla: 'Yo estoy aquí y mi novio en Bogotá, cásennos', no. No está adecuado el mecanismo para hacer ese trámite. Que lo podamos tener en ocho días, dos meses, eso hay que compaginarlo", indicó el entrevistado.

El presidente de la UCNC, aseguró que la superintendente de Notariado le merece todo el respeto y que comparte con ella la buena intención de “llegar a la meta pronto”, pero que se necesitan plazos realistas.

“Desde ya y en un mes, podemos tener muchos de los trámites, pero no todos. No veo fácil que las notarías de Colombia digan: ‘tenemos todos los servicios virtuales en este plazo’. No me comprometo”, declaró el vocero.

De acuerdo con el vocero, en la actualidad la ley no permite que se den testamentos virtuales y que el Código Civil no puede desestimarse al respecto.

