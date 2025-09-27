En vivo
Blu Radio  / Nación  / Encuentran cuerpo sin vida de soldado tras accidente fluvial en Nariño

Encuentran cuerpo sin vida de soldado tras accidente fluvial en Nariño

Luego del volcamiento de un bote de Apoyo Fluvial de la Institución Naval en Mosquera, Nariño, fue hallado sin vida el soldado profesional José David Marmolejo Ferrer, mientras continúa la búsqueda de otro militar desaparecido.

Encuentran cuerpo sin vida de soldado
Encuentran cuerpo sin vida de soldado
Foto: Fuerzas Militares de Colombia
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

En medio de una operación conjunta, un bote de apoyo fluvial con 28 uniformados a bordo naufragó en aguas del municipio de Mosquera, en Nariño. La embarcación fue hallada volcada tras perder comunicación con la base.

De inmediato, se activó un operativo de rescate con apoyo aéreo y fluvial. Veintiséis militares lograron ser rescatados, pero dos permanecían desaparecidos. Horas después, las autoridades confirmaron que el soldado profesional José David Marmolejo Ferrer fue encontrado sin vida luego del accidente.

“Luego de intensas labores de búsqueda, en las que se dispusieron medios aéreos, marítimos y fluviales, fue hallado sin vida el cuerpo del soldado profesional José David Marmolejo Ferrer, quien lamentablemente se ahogó tras el volcamiento de la embarcación en la que se transportaba junto a otros 27 uniformados del @COL_EJERCITO, la @ArmadaColombia y la @PoliciaColombia, en cercanías al municipio de Mosquera, Nariño”, escribió el almirante Francisco Hernando Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, en su cuenta de X.

La búsqueda continúa por un segundo uniformado, cuyo rastro se perdió en el mismo siniestro. Tropas de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía permanecen en la zona.

“Nuestras tropas y equipos especializados continuarán desplegados en la zona. No escatimaremos esfuerzos hasta dar con el paradero del otro soldado que aún permanece desaparecido”, afirmó el comandante.

