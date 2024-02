Equipos móviles en reentrenamiento: Policía explica por qué no se erradicaron cultivos en enero

El general William Salamanca, director de la Policía Nacional , reconoció luego de una reunión con el Consejo Gremial que la dirección de antinarcóticos no ha adelantado labores de erradicación de cultivos ilícitos en enero.

La explicación que dio el director es que luego de cumplir el ciclo en diciembre del 2023 el equipo móvil de erradicación normalmente toma un descanso y luego entran en una fase de reentrenamiento.

“Nosotros tenemos un plan para erradicación en Colombia y los grupos móviles de erradicación cumplen su ciclo en diciembre. Desde el año 2022, si mi memoria no me falla, o 2020, perdón, el ciclo obedece a que cuando termine la erradicación, toman un periodo de descanso, regresan del descanso y asumen un reentrenamiento. Cuando regresan del reentrenamiento, se desplazan a la zona de erradicación como ya lo hicimos. No se erradicó en enero”, indicó Salamanca.

El ministro de Defensa indicó que aún no se han pactado las metas de erradicación e incautación para el 2023, pues deben hacer una evaluación con los comandantes sobre toda la acción que está relacionada con el narcotráfico .