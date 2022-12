Ernesto Lucena confirma a Voz Populi que seguirá como ministro del Deporte

Ernesto Lucena confirmó a Voz Populi que seguirá en su cargo como ministro del Deporte, pese a los rumores que indicaban que ya no haría parte de esa cartera en el Gobierno de Iván Duque.

"Yo me quedó. Ni he renunciado ni el presidente me ha pedido la renuncia. Aquí seguiremos trabajando por el deporte de este país", afirmó.

Este pronunciamiento lo realizó junto con la solicitud que hará el Gobierno colombiano a la Conmebol para el aplazamiento de la Copa América.

“Sentimos que hay una gran cantidad de colombianos que quieren la Copa América, para la reactivación económica. Esperamos que Conmebol acepte nuestra petición”, señaló el ministro.

Asimismo, indicó que le enviarán una carta a Conmebol para hacer oficial la solitud, aunque todavía no han hablado con Argentina sobre el aplazamiento de la Copa.

"En los próximos minutos enviaré una carta oficial al presidente de Conmebol. Nosotros no hemos hablado con Argentina, es una solicitud e idea que surge del Gobierno colombiano y esperamos que decide la Conmebol", agregó.

