El ministro del Deporte, Ernesto Lucena , confirmó que el Gobierno colombiano solicitará oficialmente el aplazamiento de la Copa América .

Según confirmó el ministro, se daría la solicitud para que el torneo se juegue en el mes de diciembre.

“El Gobierno colombiano solicitará formalmente a la Confederación Suramericana de Fútbol, a través de la Federación Colombiana de Fútbol , el aplazamiento de la Copa América”, dijo.

En diálogo con Voz Populi de BLU Radio , el ministro Lucena aseguró que la razón principal de la solicitud es para que se puedan tener hinchas en los estadios.

“La consideración es netamente de salud, obviamente no desconocemos las conversaciones que hemos venido teniendo con los diferentes sectores, pero creemos que la mejor manera de hacer un evento como estos es con público en los estadios”, explicó.

Sobre las protestas que se han registrado en contra de la realización de la Copa América, Lucena dijo que así como se han visto personas en contra, también hay quienes están a favor del torneo.

“Así como ha habido una gran tendencia de ‘no’ a la Copa América, nosotros sentimos que también hay una gran cantidad de colombianos que la quieren, que la necesitan por la reactivación económica, la reactivación emocional. Esto no se puede manejar con tendencias, sino con realidades”, agregó.

Informó que ya habló personalmente con el presidente de Conmebol sobre la solicitud y deberá enviar una carta. “No me dieron respuesta, me dijeron que hay que enviar la carta”, dijo.

Reveló que la solicitud surge del Gobierno colombiano y no se ha tenido contacto sobre el tema con autoridades de argentina por lo cual esperarán la respuesta de la confederación.

Afirmó que una vez la Conmebol reciba la carta, la decisión dependerá enteramente de ellos y se podrá elegir entre opciones como aceptar la posición “o simplemente seguir con otras sedes”.

De otro lado, sobre los rumores de su salida del cargo como ministro del Deporte, Lucena aseguró que seguirá al frente de la cartera.

“Yo me quedo, ni he renunciado ni el presidente me ha pedido la renuncia”, aseveró.

