Es imposible imaginar que Farc firmó acuerdo para incumplirlo: César Gaviria

El expresidente César Gaviria, quien asistió a La Habana para la firma del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y las Farc, resaltó la calidad del documento suscrito por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo cabecilla de esa guerrilla, alias ‘Timochenko’. (Lea acá también: Nos complace haber elegido a Santos, firme en convicciones y propósitos: Gaviria ).

“La verdad lo que vi, lo que oí, la actitud el discurso de las Farc, el nivel de detalle de los acuerdos, rompen muchos de los temores y escepticismos expresados a lo largo del proceso, no quiere decir que no haya dudas, es difícil detallar su nivel de alcance, ha llegado a un nivel de detalle para la desmovilización que uno puede decir que se adelantaron de tal manera que no podrán haber los tropiezos que uno se pueda imaginar”, agregó Gaviria.

El exmandatario indicó que pudo percibir buena voluntad de las partes durante el acto protocolario celebrado en El Laguito de La Habana y aseguró que las Farc adquirió un compromiso no solo con los colombianos sino con la comunidad internacional, hecho por el cual su obligación es mucho más alta. (Vea acá también: ¿En qué se diferencian las 23 zonas veredales y los 8 campamentos para las Farc? ).

“No tengo dudas, después del evento de ayer en La Habana, después de saludar y ver a los miembros del equipo negociador y del secretariado vi con toda claridad la voluntad de cumplir con los acuerdos que estaban adquiriendo, no solo ante los colombianos, sino ante la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y los países garantes, es difícil imaginar que no los van a cumplir”, sentenció Gaviria.

El expresidente también se refirió a la importancia que tiene la vigilancia internacional al cumplimiento de este acuerdo y aseguró, frente al papel de Humberto de la Calle en este proceso y la relevancia que toma en el escenario político, que el jefe negociador debe seguir al frente de este proceso antes de aceptar algún guiño para participar de la campaña política presidencial.