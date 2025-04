“Es más sencillo, barato y rápido buscar consenso”: Efraín Cepeda por consulta popular

Ante la presentación por parte del Gobierno de las 12 preguntas de la consulta popular que serán radicadas ante la Plenaria del Senado el próximo primero de mayo, desde diferentes sectores políticos manifestaron sus preocupaciones por su contenido.

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda , resaltó que varias de esas preguntas se encuentran contenidas en el proyecto de ley de reforma laboral presentado por el Partido Conservador y que, incluso, algunas pueden concertarse mediante los proyectos hoy vigentes en el Legislativo sin tener que gastar recursos que hoy hacen falta para atender la crisis energética o de la salud.

“Se quedan absolutamente cortas, como así que no hay preguntas para lanzarle un salvavidas a los 14 millones de colombianos que están en la informalidad, que no cotizan a la pensión y a salud, dónde están las preguntas para lanzarle un salvavidas a los 3 millones de colombianos que hoy están desempleados y no tienen cómo llevar el pan a la mesa de su casa. Son temas fundamentales, estamos hablando de 17 millones de colombianos que requerirían unas preguntas que no están”, afirmó Cepeda.

Por su parte, el senador por Cambio Radical, Carlos Motoa, calificó las preguntas como “populistas” y que vuelven a mostrar la improvisación del Gobierno:

“Después de casi dos meses hemos conocido las preguntas de la consulta popular promovida por el gobierno de Gustavo Petro y advertimos preguntas obvias, engañosas, muchas que ya están en la legislación laboral, como la que exige que empleadas domésticas tengan contrato laboral o la que establece la prohibición de la tercerización laboral, ¿por qué no aplica eso el Gobierno? Cada vez hay más contratos de prestación de servicios”.

Sin embargo, desde la bancada de Gobierno esperan que el Senado esté a la altura de permitir que se exprese el pueblo en el que reside la soberanía popular.

“El Gobierno nacional presentó las preguntas de la consulta popular, un mecanismo en el que los ciudadanos se van a expresar. Los puntos más importantes son, que la jornada nocturna inicie a las 6 de la tarde, que el contrato a término indefinido sea regla general. Estas preguntas tienen la esencia de la reforma laboral que fue hundida en el senado. Los ciudadanos votarán por el sí o por el no. Esta consulta fortalece la democracia”, señaló el representante del Pacto Histórico, Heráclito Landinez.