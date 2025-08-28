Es un caos profundo: Presidente de ACM sobre regulación al sector minero

Durante el inicio del Congreso Nacional de Minería, que se realiza en Cartagena, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, aseguró que la intención regulatoria a lo largo de todo el Gobierno hacia este sector productivo se ha convertido en un “caso profundo”.

Explicó que el exceso de leyes y decretos lo único que ha generado es incertidumbre: “Más de 200 leyes, decretos y resoluciones, que lo único que han hecho es generar incertidumbre (…) pero tal vez lo que les quiero decir, para que ustedes se concentren en esto, es que no se preocupen, déjennos esa tarea a nosotros, porque vamos a seguir conteniendo esa intención regulatoria. Vamos a seguir estando presentes en ese debate que hoy nos preocupa a todos. Pero mi invitación, más allá del día a día, es que dejemos eso a nosotros y pensemos juntos en lo que viene, que es lo que va a determinar el desarrollo del país y de la minería”, sostuvo.

Nariño, a su vez, señaló que la situación macroeconómica y fiscal del país es alarmante, que al sector productivo colombiano no le cabe un impuesto más y que urge dar un debate serio, con datos y una narrativa real, sobre el aporte de la industria minera.

“Colombia va a tener unas enormes necesidades para cumplir con las preocupaciones que tenemos como colombianos: llevar seguridad al territorio, volver a los indicadores de salud, por lo menos, a los que teníamos hace cuatro años en calidad y cobertura. La pregunta es: ¿cuántos países han pasado por eso? Y sí, ¿cómo lo han solucionado? No con más impuestos. El sector productivo, el minero colombiano, no tiene con qué; está muy al margen. Pero Colombia tiene una gran cantidad de recursos naturales y minerales, que fue por donde optaron esos países al apalancar su crecimiento, al impulsar su desarrollo económico sostenido”, puntualizó.

El presidente de la ACM, además, presentó el ‘Monitor Minero’, una herramienta digital gratuita que consolida las cifras del impacto que tiene la minería en los indicadores sociales y ambientales del país.