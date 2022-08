Es una estupidez, nunca entendí por qué no habló con estudiantes, sindicatos, Minga: Santos a Duque

Este martes se llevó a cabo la presentación del capítulo étnico del informe final de la Comisión de la Verdad, el evento contó con la participación del expresidente Juan Manuel Santos, quien cuestionó la implementación del acuerdo de paz durante el Gobierno saliente y aseguró que hay una esperanza de paz con la llegada de Gustavo Petro.

Asimismo, afirmó que se debe exigir al Estado y a la Iglesia que pidan perdón y tomen ejemplo del papa Francisco por su viaje penitencial a Canadá.

Aseguró que hay gobernantes que no son capaces de reconocer a sus adversarios y sentarse a dialogar con ellos, lo que calificó como “una estupidez”.

“Eso es una estupidez, nunca entendí cómo el presidente de la República no hablaba con los estudiantes, no hablaba con los dirigentes sindicales, no hablaba con los líderes de la Minga que vino hasta la Plaza de Bolívar desde el Cauca. No no entendí nunca por qué lo hacía, se habría evitado muchos problemas”, manifestó Santos.

Por otro lado, enfatizó que, aunque hay una esperanza de paz con la llegada de un nuevo gobierno, él y los colombianos exigirán que se cumpla con la implementación integral del acuerdo firmado con las FARC.

“Tenía entendido que aquí iba a estar la vicepresidenta y le iba a decir directamente: Todos les vamos a exigir que cumplan con esa promesa maravillosa que todos aplaudimos de tener como prioridad la implementación integral del acuerdo de paz”, añadió Santos.

Por último, el expresidente aseguró que el capítulo étnico del acuerdo de paz fue ignorado durante el Gobierno del presidente Iván Duque y explicó que en los próximos días deberá ir a la Sierra Nevada a entregarle a las comunidades indígenas un bastón de mando que le dieron para cumplir la misión de lograr la paz. Santos aclaró que cree que le van a pedir que aún se quede con el bastón “porque en estos cuatro años no pasó nada”.

