Es urgente nombrar a comisionados de la CREG, hoy está inoperante: gremios eléctricos a Petro

Las agremiaciones del sector de las empresas de servicios públicos y energético le pidieron al Gobierno que, de manera urgente, designe en propiedad a los seis comisionados que hacen parte de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG, pues se ha agravado la situación institucional del área y por ende, el panorama financiero.

“Esta inoperancia reviste una inusitada gravedad porque se trata de la parálisis de la institución que profiere las reglas y decisiones técnicas y operativas necesarias para la prestación continua del servicio público domiciliario de energía eléctrica y del mercado de gas natural”, reseñan en su comunicado.

Cabe recordar que, desde el inicio del periodo de gobierno del presidente Gustavo Petro, varios cargos y direcciones importantes han estado solo en interinidad, por lo que también la Procuraduría ha manifestado su preocupación, no solo por que no hay claridad frente a la aplicación de los planes de transición energía sino con la atención del fenómeno de El Niño.

Y aunque esta semana, el Ministerio de Minas oficializó que Omar Prías Caicedo sería uno de los nuevos comisionados, faltan más nombramientos para respaldar las decisiones.

Es por esto que ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, NATURGAS y SER COLOMBIA, empresas del sector energético, le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro para que solucione estos nombramientos.

Las empresas centran sus peticiones en dos situaciones que son los problemas de liquidez en las comercializadoras de energía y el periodo seco en cuanto a lluvias.

“En caso de mantenerse la situación, se pone en riesgo la prestación del servicio públicos de energía eléctrica, máxime en estos momentos cuando el sector energético se enfrenta a retos de gran relevancia y trascendencia que demandan una alta producción regulatoria”, alertaron desde el sector.

El comunicado manifiesta además la preocupación porque los programas en el ámbito de la energía se están trasladando al de gas, y esto también se verá reflejado en las tarifas del consumidor final, pero esto, sumado a otros planes que requieren urgencia, podrían mitigarse si se tuviera definido el comité de expertos.

“Esas medidas deben ser principalmente adoptadas por la CREG, la cual, como se ha visto, no puede sesionar por falta quórum originada en la falta de designación de expertos comisionados en propiedad. Es evidente que el país enfrenta un alto riesgo de no contar con las medidas regulatorias necesarias y oportunas para enfrentar los retos que trae consigo el Fenómeno de El Niño, en momentos en los que la situación de las empresas comercializadoras no es la adecuada para hacer frente a dicha coyuntura”, agregaron.

A continuación la comunicación completa:

