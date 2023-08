¿Es viable la propuesta que propone Gobierno Petro de tarifa diferencial para el taxismo?

El pasado viernes en la noche en la Casa de Nariño se llevó a cabo el encuentro entre el presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Transporte y el gremio de taxistas. Allí, el Gobierno se comprometió a implementar una tarifa diferencial en el precio de la gasolina para ese sector.

El ministro de Transporte aseguró se busca que el siguiente aumento en el precio de la gasolina no se aplique para los taxistas y que se utilicen las herramientas tecnológicas para que esto funcione.

Sin embargo, esto genera dudas en relación a si es viable esta propuesta y si podría generar un mercado de contrabando. Además, es que esa es una de las preocupaciones más grandes porque efectivamente en otras ocasiones, como cuando se adoptó un precio del combustible diferencial en las fronteras, terminó en generar redes ilegales que comercializaban el líquido.

“Siempre que se establecen subsidios para algunos sectores de la economía, esto no es exclusivo para el sector de combustible, para cualquier sector económico donde se establezcan subsidios, desafortunadamente la malicia de la gente siempre busca establecer desvíos. Entonces creo que definir una diferenciación de precios para un solo sector de la economía seguramente se va a adaptar para que existan desvíos de estos beneficios a otros sectores que no tienen o que no pueden gozar de estos beneficios. Son de los temas que el gobierno nacional debe conocer para buscar una fórmula que definitivamente si lo que busca es llevarle un beneficio a este sector de la economía que es del transporte público a través de taxis y que se haga a través de una metodología que definitivamente les llegue el beneficio a ellos y que operativamente pueda realizarse”, comentó Jairo Gómez, presidente de la junta directiva de Fendipetróleo.

Otro de los temas que queda en el aire es la operatividad de este subsidio en las estaciones de la gasolina. Comce Colombia, la agremiación que agrupa a los pequeños comerciantes de combustible en el país aseguran que aún el Gobierno no ha detallado cuál va a ser su rol en la implementación de ese subsidio, pero que sin duda va a presentar obstáculos.

“Hay una preocupación desde el gremio porque evidentemente la carga para la vigilancia de este subsidio recae directamente en el distribuidor minorista que va a ser el que va a tener que tener los elementos necesarios al parecer y según se ha escuchado de la propuesta del ministro de transporte para controlar el código QR, para controlar los taxis que llegan al a consumir la gasolina, a tanquear en las estaciones de servicio y va a ser una responsabilidad del distribuidor minorista que es el último eslabón de la cadena que además es el más pequeño de los miembros de la cadena porque en su mayoría son micro empresarios y va a tener esa responsabilidad del control de este nuevo subsidio”, dijo Raúl Fernando Núñez, presidente gremial de Comce Colombia.

Sobre esto Gómez aseguró que: “Desde el punto de vista operativo, entendemos que hoy día sería muy complicado para las estaciones de servicio poder despacharles a diferentes clientes con diferenciación de precios. Pero habría que conocer la metodología en la que está pensando el gobierno nacional. Es más, nos gustaría poder tener una mesa de trabajo con el señor ministro de transporte y con los señores del ministerio de Minas y Energías para de alguna forma ayudarle a construir este proyecto de tal forma que operativamente sea funcionando”.

Todos los gremios buscan participar activamente en las mesas de trabajo que desarrollarán los taxistas con el Gobierno con el fin de que se logre una buena implementación de este subsidio.

Además, la pregunta que queda para los expertos es que le Gobierno está tratando de cerrar el hueco fiscal del Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible, pero abre otro hueco con este subsidio que aún no se tiene claro cuánto costará.

“A qué parte de la cadena de distribución se va a aplicar este subsidio, este nuevo subsidio. En Colombia el subsidio a los combustibles se aplica a la compra que se realiza Ecopetrol para equilibrar el precio nacional con precios internacionales y es justamente allí donde ha ido dirigido el aumento sostenido del precio de la gasolina de los últimos meses para disminuir ese bache, ese vacío que tiene el fondo de estabilización. Sin embargo, no es claro este nuevo subsidio a dónde iría aplicado, si estaría aplicado en ese punto, que es lo que uno supondría, o a alguna otra parte de la cadena, lo cual no sería justo ni sustentado pues no debería cargar con esto por ejemplo el margen del minorista o el margen del mayorista” concluye Núñez.

