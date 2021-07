Esas bestias malnacidas tienen que pagar: Duque condena abuso de menores en Medellín

El presidente Iván Duque, durante la Inauguración de la Institución Educativa Familia de Nazareth en Riohacha, se refirió a las denuncias de abuso sexual de al menos 14 menores de edad en un jardín infantil en Medellín.

El mandatario dijo que por eso durante su Gobierno ha insistido tanto en la cadena perpetua contra violadores de niños y que el próximo martes estará sancionando esta ley.

“Hemos visto con dolor serias denuncias de abusos sexuales contra niños en lugares que estaban destinados para su cuidado. Me indigna, me duele, me da rabia; rechazo ver ese abuso a los niños de Colombia. Y esas bestias malnacidas que cometieron esos hechos tienen que pagar toda la carga de la justicia por lo que cometieron”, afirmó Duque.

Asimismo, Duque dijo que los colombianos esperan que quienes cometan estos crímenes “se pudran” en las cárceles del país.

El caso al que hace referencia el mandatario se conoció después de que algunos familiares denunciaran ante las autoridades que sus hijos habrían sido abusados sexualmente por uno de los trabajadores del jardín, ubicado en el barrio Santa Cruz en Medellín.

Vea el video: